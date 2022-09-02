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Российский фигурист Никита Кацалапов вспомнил, как учился в школе

Спортсмен признался, что в учебные годы у него был жесткий режим из-за тренировок.
02 сентября 2022 10:15

Российский фигурист Никита Кацалапов вспомнил, как учился в школе.

«Иногда было ощущение досады, когда глядел на одноклассников, особенно на летних каникулах. У меня же был строгий режим, с которым сильно не разгуляешься. Тренировки, уроки, домой приходить вовремя», - написал спортсмен в соцсетях.

Напомним, что Кацалапов выступает в паре с Викторией Синициной. Он являются чемпионами мира, двукратными победителями европейского первенства и чемпионами мира в команде. На Играх в Пекине-2022 россияне заоевали золото в командных соревнованиях, а также взяли серебро в танцах.

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Российский фигурист Никита Кацалапов вспомнил, как учился в школе
Спортсмен признался, что в учебные годы у него был жесткий режим из-за тренировок.
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