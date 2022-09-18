Дэвис и Смолкин планируют выступить в американском Кубке Вызова

Российский фигуристы планируют принять участие в турнире Challenge Cup.

Как сообщают зарубежные СМИ, речь идет о Диане Дэвис и Глебе Смолкине, которые выступают в танцах на льду. Соревнование пройдет на территории американского Ардмора. Турнир является квалификационным для чемпионата США.

Отмечается, что иностранные фигуристы также могут участвовать в Challenge Cup, но они не смогут набрать квалификационные баллы.

Добавим, что Диана родилась в США и является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе. Пара на Олимпиийских играх 2022 года в Пекине заняла 14-е место. В декабре Смолкин и Дэвис завоевали серебряные медали чемпионата России.