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Дэвис и Смолкин планируют выступить в американском Кубке Вызова

Ранее в СМИ появилась информация, что фигуристы стали мужем и женой
18 сентября 2022 09:20
автор: Александр Поволоцкий

Российский фигуристы планируют принять участие в турнире Challenge Cup.

Как сообщают зарубежные СМИ, речь идет о Диане Дэвис и Глебе Смолкине, которые выступают в танцах на льду. Соревнование пройдет на территории американского Ардмора. Турнир является квалификационным для чемпионата США.

Отмечается, что иностранные фигуристы также могут участвовать в Challenge Cup, но они не смогут набрать квалификационные баллы.

Добавим, что Диана родилась в США и является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе. Пара на Олимпиийских играх 2022 года в Пекине заняла 14-е место. В декабре Смолкин и Дэвис завоевали серебряные медали чемпионата России.

источник: «Советский спорт»
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