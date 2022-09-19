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Роднина - о возможном переходе Дэвис в сборную США: Это вопрос к нашему патриоту Тутберидзе

Ранее сообщалось, что россияне пройдут отбор в национальную команду из Северной Америки.
19 сентября 2022 16:14

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что российская танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали представителями Ассоциации фигурного катания США (USFS). Напомним, что Дэвис является дочерью заслуженного России Этери Тутберидзе.

«Это вопрос не ко мне, а к нашему большому патриоту тренеру-маме. Я более чем уверена, что такие решения ребенок, даже если ему 21 год, сам не принимает», - приводит слова Родниной Metaratings.ru.

Добавим, что Смолкин и Дэвис являются серебряными призерами чемпионата России, бронзовыми медалистами первенства страны среди юниоров, а также победителями финала кубка России среди юниоров.

На Олимпиаде-2022 в Пекине пара заняла 14 место, набрав 179,82 баллов по сумме двух программ.

источник: «Метарейтинг»
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Роднина - о возможном переходе Дэвис в сборную США: Это вопрос к нашему патриоту Тутберидзе
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