Дэвис объяснила, почему она вместе со Смолкиным пропустит контрольные прокаты сборной России

Фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, объяснила их отсутствие на предстоящих контрольных прокатах сборной России.

Ранее сообщалось, что пара пройдет отбор в национальную команду США.

«В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, мы, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной», - написала дочь заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе.

Добавим, что Смолкин и Дэвис являются серебряными призерами чемпионата России, бронзовыми медалистами первенства страны среди юниоров, а также победителями финала кубка России среди юниоров.

На Олимпиаде-2022 в Пекине пара заняла 14 место, набрав 179,82 баллов по сумме двух программ.