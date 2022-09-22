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Татьяна Волосожар рассказала о парной татуировке с Максимом Траньковым

Уникальность татуировок Татьяны и Максима в том, что сложенные вместе они образуют одну сплошную линию.
22 сентября 2022 18:32

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар рассказала о парной татуировке с мужем Максимом Траньковым.

«Это безымянный палец правой руки, где обычно носят кольцо, но мы с Максимом в парном катании и редко надеваем кольца. Мы увидели вариант такой татуировки, и именно здесь, в Сочи, ее получилось сделать», - сказала Волосожар в эфире драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

Отметим, что уникальность татуировок Татьяны и Максима в том, что сложенные вместе они образуют одну сплошную линию.

источник: Авторадио
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Татьяна Волосожар рассказала о парной татуировке с Максимом Траньковым
Уникальность татуировок Татьяны и Максима в том, что сложенные вместе они образуют одну сплошную линию.
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