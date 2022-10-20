Американского фигуриста Чена раздражает неопределенность в деле Валиевой

Американский фигурист, участник командного турнира на Олимпиаде в Пекине, Нэйтан Чен высказался о допинг-деле россиянки Камилы Валиевой.

Напомним, что по завершению командного турнира выяснилось, что Валиева принимавшая в нем участие, еще до начала Игр-2022 сдала положительный допинг-тест на запрещенное вещество триматазидин.

«Возможно, это самое сложное — не иметь представления о ситуации. Мы получаем новую информацию, из которой следует, что мы понятия не имеем, что происходит». Это очень раздражает», - сказал Чен американским журналистам.

Добавим, что сборная США стала второй на командном турнире на Олимпийских игр в Пекине, проиграв российским фигуристам, чей результат из-за Валиевой является предварительным.