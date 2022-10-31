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Валиева выступит на третьем этапе Гран-при России

Победитель первого этапа Гран-при выступит в Казани.
31 октября 2022 14:33
автор: Александр Евграфов

Фигуристки Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Кочанова поборются за победу на третьем этапе Гран-при России в Казани, сообщает Федерация фигурного катания России, опубликовавшая список участников этапа.

В соревнованиях в женском одиночном катании также примут участие Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Мария Реброва, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Анастасия Хахыртдинова и Клара Швецова.

Среди мужчин в соревнованиях выступят победитель первого этапа Дмитрий Алиев, а также Артём Алейников, Дмитрий Алиев, Роман Атояр, Артур Даниелян, Евгений Зенкин, Владислав Катичев, Владимир Кузнецов, Андрей Мозалёв, Владимир Ощепков.

В парах выступят: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, а также серебряные призеры первого этапа Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

В танцах представлены следующие дуэты: Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Девид Нарижный, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

источник: «Советский спорт»
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