Валиева выступит на третьем этапе Гран-при России

Ловкость рук — и никакого мошенства! Как Капризов стал первой звездой, не забив и не отдав (видео)

Реализованный послематчевый буллит Кирилла Капризова принес «Миннесоте» выездную победу над «Чикаго» (4:3), а «Рейнджерс» в гостях одолел «Аризону» (3:2) благодаря голу и двум передачам Артемия Панарина.