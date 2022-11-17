Тутберидзе – о смерти Горшкова: Навсегда в наших сердцах (фото)

Сегодня, 17 ноября, умер президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
По официальной версии, функционер скончался в результате инфаркта миокарда. Ему было 76 лет.
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе оставила запись в соцсети, посвященную президенту ФФККР.
«Навсегда в наших сердцах», – написала Тутберидзе, выложив видео с Горшковым.
Добавим, что Александр Горшков также выступал в качестве фигуриста. Он является чемпионом ОИ-1976, а также и шестикратным чемпионом Европы.
источник: «Советский спорт»