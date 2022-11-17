World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тутберидзе – о смерти Горшкова: Навсегда в наших сердцах (фото)

Функционер скончался на 77-м году жизни.
17 ноября 2022 20:13
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 17 ноября, умер президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

По официальной версии, функционер скончался в результате инфаркта миокарда. Ему было 76 лет.

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе оставила запись в соцсети, посвященную президенту ФФККР.

«Навсегда в наших сердцах», – написала Тутберидзе, выложив видео с Горшковым.

Добавим, что Александр Горшков также выступал в качестве фигуриста. Он является чемпионом ОИ-1976, а также и шестикратным чемпионом Европы.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Тутберидзе – о смерти Горшкова: Навсегда в наших сердцах (фото)
Функционер скончался на 77-м году жизни.
17.11.2022 20:13
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
«В моей памяти Вы всегда живы!» Трусова - о кончине Горшкова
Функционер умер на 77-м году жизни.
17.11.2022 19:07
Фигурное катание
Олег Овсянников: Тяжелая ситуация в мире и в фигурном катании
Российский фигурист, обладатель серебряной медали Олимпийских игр — 1998 в танцах на льду Олег Овсянников, прокомментировал новость об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.
17.11.2022 17:52
Фигурное катание
Туктамышева теплыми словами простилась с Горшковым
Функционер скончался на 77-м году жизни.
17.11.2022 17:46
Фигурное катание
Боброва - о смерти Горшкова: Это невосполнимая потеря. Мы скорбим всей семьей фигурного катания
Функционер умер на 77-м году жизни.
17.11.2022 16:38
Фигурное катание
Шегай и Шамшуров стали победителями пятого этапа Гран-при России в соревновании пар среди юниоров
Пятый тур проходит в Самаре.
17.11.2022 16:30
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Медведева - о смерти Горшкова: Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать
Президент ФФККР умер на 77-м году жизни.
17.11.2022 14:48
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Румак и Гончаров выиграли пятый этап Гран-при России в соревновании танцев на льду среди юниоров
Этап проходит в Самаре.
17.11.2022 13:59
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Горшков
Олимпийскому чемпиону в танцах на льду было 76 лет.
17.11.2022 09:30
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
«20 лет на льду… звучит красиво»: Евгения Медведева – о своей карьере (фото)
Россиянка – двукратная чемпионка мира и Европы.
16.11.2022 17:59
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Потеряли Песьякова, стали футбольным карликом? Как Россия сгоняла тошнотворные нули с таджиками
Сборная России не смогла победить Таджикистан в товарищеском матче (0:0), оставив грустное впечатление от своей игры в Душанбе.
«Почему «Спартак» навязывает борьбу «Зениту»? Абаскалю никто не мешает!» Бышовец — о золотой гонке в РПЛ
Бывший главный тренер сборных СНГ, России и «Зенита» Анатолий Бышовец подвел для «Плеймейкера» итоги первой части сезона Премьер-Лиги.
Пять тысяч человек поставили на участие в ЧМ-2022 вымышленного футболиста. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Месси все-таки станет чемпионом мира? Суперкомпьютер и FIFA 23 в этом не сомневаются
«Плеймейкер» ранее составил подробный прогноз на итоги стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу - и отдал предпочтение сборной Аргентины, которая в финале должна победить Францию. Как ни странно, того же чемпиона мира называют еще два источника: суперкомпьютер и создатели культового симулятора FIFA.
Наследник Бобровского зажег в Санкт-Петербурге! Итоги «Лига Ставок Кубка Будущего»
Молодежная сборная России по хоккею выиграла международный турнир «Лига Ставок Кубок Будущего», одержав победы во всех матчах.
«Все, что было около года назад, из прошлой жизни». Карпин — перед Таджикистаном
Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне товарищеского матча в Таджикистане высказался о чемпионате мира, Артеме Дзюбе, Сергее Пиняеве и Владимире Сычевом.
Один Малком в поле воин! Как бразильский лидер вывел «Зенит» в плей-офф Кубка России
Питерцы победили в Воронеже «Факел» (2:0) благодаря дублю Малкома и обеспечили себе выход из группы Кубка России.
«Фукс — нулевой, Карраскаль- халявщик, а Заболотному пора в Казахстан». Пономарев разнес ЦСКА Федотова
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги выступления армейцев в первой части сезона-2022/23.
Туктамышева и Петросян догонят Валиеву? Трусова останется без финала? Изучаем общий зачет Гран-при России
В главной серии наших внутренних турниров осталось провести два этапа из шести. Кто же лидирует в отборочном рейтинге?
Не более девяти удалений, минимум два хет-трика и до семи автоголов! Специальные ставки на общую статистику ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на суммарные статистические итоги стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика