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Зинину увезли на обследование после травмы на соревнованиях в Москве

Спортсменка является призером этапов международной юниорской серии Гран-при.
21 января 2023 21:20
автор: Александр Поволоцкий

На льду «ЦСКА-Арены» в Москве проходит Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Во время проката короткой программы среди женщин произошел неприятный инцидент с участием Анастасии Зининой. Фигуристка упала после исполнения тройного лутца. Зинина, которая выступает за команду «Нас не догонят» Камилы Валиева, не смогла завершить программу.

«Зинину увозят на обследование. Характер травмы будет понятен только после обследования», - приводит ТАСС текст сообщения ФФККР.

Отметим, что Анастасия тренируется в клубе «Армия фигурного катания» под руководством Алексея Василевского.

источник: ТАСС
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