Источник: Костомарова не повезут в Германию, фигурист будет проходить реабилитацию в России

Бывший фигурист Роман Костомаров, лишившийся конечностей в результате ампутации, будет проходит лечение в России, хотя, ранее сообщалось, что спортсмен отправится на протезирование в немецкую клинику.

«Рому не повезут в Германию ни при каких обстоятельствах. Это все слухи, которые непонятно зачем распространяют. Реабилитация будет целиком проходить в России. Процесс протезирования начнется только через несколько недель», – сообщили «Советскому спорту» два источника в окружении фигуриста.

Напомним, 41-летний Костомаров угодил в больницу в начале января. У него обнаружили тяжелую форму пневмонии, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. По некоторым данным, врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы обеих ног.