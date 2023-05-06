Москвина рассказала, что не обижена на Бойкову и Козловского из-за перехода к Тутберидзе

Тренер Тамара Москвина отреагировала на переход чемпионов России и Европы в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу к Этери Тутберидзе.

«Саша и Дима приняли решение поменять обстановку. У нас, тренеров, никаких обид. Когда ко мне приходит спортсмен, я предупреждаю сразу - вас никто не держит, работаем вместе, пока вам нравится. Если вы почувствуете, что вам некомфортно или вы не совершенствуетесь - букет цветов, шампанское, спасибо. И вы вольны, как мы. Преподаватель же не удерживает ученика, если он хочет в другую школу, институт, город.

Мы довольны, что вместе с Сашей, Димой сделали так, что в этом сезоне они были сильнейшими в стране, выросли, у них готовы обе программы, готовы показательные, готовы четверные элементы ультра-си, они радуют зрителей. Мы желаем им продолжать совершенствоваться в другом коллективе, который мы уважаем», - приводит слова Москвиной ТАСС.

Двукратные чемпионы России Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы 2020 года, у них в активе также бронзовые медали европейского первенства в 2019 и 2022 году. В 2021 году они завоевали бронзу на чемпионате мира.

Ранее Бойкова и Козловский поблагодарили Тамару Москвину и объяснили своё решение об уходе желанием дальнейшего роста и развития.