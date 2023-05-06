Илья Авербух: Бойкова и Козловский катались на месте, им нужен рывок

Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал решение двукратных чемпионов России в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского сменить тренера. Бойкова и Козловский покинули группу Тамары Москвиной и перешли к Этери Тутберидзе.

«Думаю, что последние сезоны Бойкова и Козловский катались на месте, вполне возможно, что им нужен рывок. А Этери Георгиевна показала, что достаточно успешно провела работу с Тарасовой и Морозовым.

Переход к новому тренеру — это всегда рывок вперед, но я бы обращал внимание на молодые пары. В этом сезоне я работал как постановщик пары Хабибуллина/Княжук. Это пара новой формации с набором более сложных элементов. Мне кажется, нам нужно акцентировать внимание на молодых дуэтах», - приводит слова Ильи Авербуха «Матч ТВ».

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы 2020 года, у них в активе также бронзовые медали европейского первенства в 2019 и 2022 году. В 2021 году они завоевали бронзу на чемпионате мира.

Ранее Тамара Москвина отреагировала на уход из её группы Бойковой и Козловского, отметив, что она не обижена на спортсменов.