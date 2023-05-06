Энберт назвал возможную причину перехода Бойковой и Козловского

Серебряный призер командных соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх 2018 года в составе сборной России Александр Энберт поделился мнением о возможных причинах ухода двукратных чемпионов России и чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе от Тамары Москвиной. Энберт выразил мнение, что причиной ухода мог стать сложный спарринг с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

«Возможно, спарринг с Мишиной/Галлямовым был для них сложным. Это действительно непросто, когда в одной группе два дуэта одинакового высочайшего уровня. Хотя я знаю, что Тамара Николаевна Москвина любит, когда у нее в группе несколько пар одного уровня - это и спортсменов подстегивает, и повышает шансы на медали. Такой подход был опробован много раз, в том числе и на Артуре Дмитриеве и Антоне Сихарулидзе. Вообще причин у такого перехода может быть много. Может, хотели попробовать новые методики и найти новую мотивацию», - приводит слова Энберта «РИА Новости Спорт».

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы 2020 года, у них в активе также бронзовые медали европейского первенства в 2019 и 2022 году. В 2021 году они завоевали бронзу на чемпионате мира.

Ранее Дмитрий Козловский рассказал о том, когда они с Александрой Бойковой начнут работу в группе Этери Тутберидзе.