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Тарасова: Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции, поэтому и ушли к Тутберидзе

Заслуженный тренер высказалась о причинах ухода двукратных чемпионов страны от Москвиной.
Тарасова: Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции, поэтому и ушли к Тутберидзе
06 мая 2023 11:11
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможных причинах ухода двукратных чемпионов России и чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе от Тамары Москвиной.

«Я думаю, что они не выдержали конкуренции, поэтому и ушли. Тамара Николаевна работает на очень высоком уровне. Мне кажется, что к ним она обратила правильное внимание в вопросе технического мастерства.

У Тутберидзе хорошая компания, там работает Алексей Тихонов, Максим Траньков. Ушли и ушли, будем смотреть, как пойдёт дело», - приводит слова Татьяны Тарасовой Metaratings.

Бойкова и Козловский являются двукратными чемпионами России, чемпионами Европы 2020 года. Кроме того, у них в активе также бронзовые медали европейского первенства в 2019 и 2022 году. В 2021 году они завоевали бронзу на чемпионате мира.

Ранее схожее мнение высказал призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт.

источник: «Метарейтинг»
Тарасова: Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции, поэтому и ушли к Тутберидзе
Тарасова: Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции, поэтому и ушли к Тутберидзе
Заслуженный тренер высказалась о причинах ухода двукратных чемпионов страны от Москвиной.
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