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Железняков рассказал, когда Бойкова и Козловский начнут тренировки под руководством Тутберидзе

Ранее спортсмены ушли от Тамары Москвиной.
06 мая 2023 15:26
автор: Александр Кожевников

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, ответил на вопрос, когда фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский приступят к тренировкам под руководством нового тренера.

– Я не могу оценивать перспективы пары, пока они не начали кататься у нас, время покажет. Нельзя что‑то оценивать, пока не видел, как они работают. Имею в виду – у нас на тренировках. Когда начнут – смогу сказать свое мнение.

Когда Козловский и Бойкова приступят к тренировкам? Знаю, что ребята вернутся с отдыха и начнутся сборы в Новогорске, по датам сказать не могу, – приводит слова Железнякова «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Козловский и Бойкова прекратили работу с Тамарой Москвиной и перешли в группу Этери Тутберидзе.

Бойкова и Козловский являются двукратными чемпионами России, чемпионами Европы 2020 года. Кроме того, у них в активе также бронзовые медали европейского первенства в 2019 и 2022 году. В 2021 году они завоевали бронзу на чемпионате мира.

Ранее о смене тренера высказалась Виктория Козловская, мама Дмитрия Козловского.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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