«Выбора не оставили». Мама Дмитрия Козловского – о переходе пары к Тутберидзе

Виктория Козловская, мама российского фигуриста Дмитрия Козловского, высказалась о переходе пары его сына с Александрой Бойковой в группу к Этери Тутберидзе.

«Мне жаль... Но выбора не оставили! Важное и очень сложное решение! Давно пора! Цель оправдывает средства. Всегда считала, что, если спортсмены меняют тренеров, это единственное верное решение. Никто не уйдет оттуда, где все устраивает. Жизнь одна, а спортивная жизнь еще и очень коротка», – написала Виктория Козловская в соцсетях.

Бойкова и Козловский являются двукратными чемпионами России, чемпионами Европы 2020 года. Кроме того, у них в активе также бронзовые медали европейского первенства в 2019 и 2022 году. В 2021 году они завоевали бронзу на чемпионате мира.

Ранее схожие мнения о причинах ухода Козловского и Бойковой от Москвиной высказали Татьяна Тарасова и Александр Энберт.