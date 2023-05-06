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«Хотят быть стабильнее». Гербольдт назвала причину перехода Бойковой и Козловского к Тутберидзе

Ранее спортсмены выступали под руководством Тамары Москвиной.
06 мая 2023 15:48
автор: Александр Кожевников

Российская фигуристка, бронзовая призерка чемпионата России Катарина Гербольдт призналась, что давно ждала ухода двукратных чемпионов России и чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского от Тамары Москвиной.

Напомним, что спортсмены перешли в группу Этери Тутберидзе.

«Честно говоря, мне еще в прошлом году казалось, что эта пара перейдет из группы Тамары Москвиной. Я не знала куда, но почему-то такое впечатление сложилось. Многие спортсмены предпочитают группу Этери Георгиевны, раньше у них не было парного катания, сейчас оно там активно развивается. Может быть, ребята для себя решили, что будут в новой группе более стабильными», – приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Отметим, что Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы 2020 года, у них в активе также бронзовые медали европейского первенства в 2019 и 2022 году. В 2021 году они завоевали бронзу на чемпионате мира.

Ранее хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков ответил на вопрос, когда фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский приступят к тренировкам под руководством нового тренера.

источник: «Газета.Ru»
«Хотят быть стабильнее». Гербольдт назвала причину перехода Бойковой и Козловского к Тутберидзе
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