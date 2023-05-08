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В окружении Костомарова рассказали о главной проблеме фигуриста в ходе реабилитации

Олимпийский чемпион угодил в больницу в январе 2023 года.
В окружении Костомарова рассказали о главной проблеме фигуриста в ходе реабилитации
08 мая 2023 14:09
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

В состоянии Романа Костомарова прослеживается непрерывная положительная динамика.

Мышцы бывшего фигуриста очень сильно ослабли во время его пребывания в больнице, сейчас специалисты усиленно работают над тем, чтобы восстановить их тонус. Об этом «Советскому спорту» сообщил источник в окружении олимпийского чемпиона.

«Главная проблема сейчас в том, чтобы укрепить мышцы. За время, что Рома в больнице они сильно ослабли, но врачи делают все, чтобы восстановить их тонус. А в целом его состояние постоянно улучшается. По словам врачей, постоянно идет положительная динамика», – сообщил источник.

Напомним, 46-летний Костомаров попал в больницу в начале января. У него обнаружили тяжелую форму пневмонии, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. По некоторым данным СМИ, врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы обеих ног и кисть руки.

источник: «Советский спорт»
В окружении Костомарова рассказали о главной проблеме фигуриста в ходе реабилитации
В окружении Костомарова рассказали о главной проблеме фигуриста в ходе реабилитации
Олимпийский чемпион угодил в больницу в январе 2023 года.
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