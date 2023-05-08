Костомаров опубликовал первое сообщение после госпитализации: впереди много тяжелой работы

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первый комментарий после госпитализации.

«Всем привет. Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!!!

Много трудностей ещё впереди, но надеюсь я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной.

Спасибо всем!

Впереди много тяжелой работы над собой…» - написал спортсмен в социальных сетях.

Напомним, 46-летний Костомаров угодил в больницу в начале января. У него обнаружили тяжелую форму пневмонии, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. По некоторым данным СМИ, врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы обеих ног и кисть руки.

Отметим, что, по последней информации, в состоянии Костомарова наблюдается положительная динамика.