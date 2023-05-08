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Авербух рассказал об общении с Костомаровым: они постоянно на связи

Олимпийский чемпион восстанавливается после тяжелой болезни.
08 мая 2023 18:30
автор: Максим Скороходов

Хореограф Илья Авербух прокомментировал первое сообщение олимпийского чемпиона Романа Костомарова после госпитализации.

«Для общественности Рома вышел на связь, но мы с ним давно на связи. Голосовыми сообщениями общаемся уже два месяца. Безусловно для общественности большое событие. Мы очень счастливы и рады.

Рому поддерживают все и вся. Мы пройдём эту сложную дорогу и будет идти всю жизнь вместе. Динамика сейчас положительная», - приводит «Чемпионат» слова Костомарова.

Напомним, 46-летний Костомаров угодил в больницу в начале января. У него обнаружили тяжелую форму пневмонии, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. По некоторым данным СМИ, врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы обеих ног и кисть руки.

Отметим, что, по последней информации, в состоянии Костомарова наблюдается положительная динамика.

источник: Чемпионат.com
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