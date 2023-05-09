«Рома, ты сильный, ты со всем справишься». Яна Рудковская ответила на пост Костомарова

Яна Рудковская, музыкальный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, оставила реакцию на первый пост Романа Костомарова после госпитализации.

«Рома, ты такой сильный. Ты со всем справишься! Сил тебе и терпения», - написала Рудковская.

Ранее Костомаров опубликовал в социальных сетях первые фотографии после госпитализации. На них спортсмен одет в толстовку с надписью «без комментариев».

Напомним, 46-летний Костомаров угодил в больницу в начале января. У него обнаружили тяжелую форму пневмонии, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. По некоторым данным СМИ, врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы обеих ног и кисть руки.

Отметим, что, по последней информации, в состоянии Костомарова наблюдается положительная динамика.