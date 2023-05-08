Костомаров опубликовал первые фотографии после госпитализации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях первые фотографии после госпитализации.
На них спортсмен одет в толстовку с надписью без комментариев.
Но к одному из кадров спортсмен приложил небольшой комментарий.
Напомним, 46-летний Костомаров угодил в больницу в начале января. У него обнаружили тяжелую форму пневмонии, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. По некоторым данным СМИ, врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы обеих ног и кисть руки.
Отметим, что, по последней информации, в состоянии Костомарова наблюдается положительная динамика.