Костомаров опубликовал первые фотографии после госпитализации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях первые фотографии после госпитализации.

На них спортсмен одет в толстовку с надписью без комментариев.

Источник фото: Социальные сети Романа Костомарова

Но к одному из кадров спортсмен приложил небольшой комментарий.

Напомним, 46-летний Костомаров угодил в больницу в начале января. У него обнаружили тяжелую форму пневмонии, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. По некоторым данным СМИ, врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы обеих ног и кисть руки.

Отметим, что, по последней информации, в состоянии Костомарова наблюдается положительная динамика.