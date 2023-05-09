Матыцин о ситуации с Костомаровым: будем верить, что сил у него прибавляется

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с российским фигуристом Романом Костомаровым.

– Мы все очень переживаем, будем надеяться, будем все верить, что дела идут лучше, сил прибавляется. Все люди, все знакомые, все друзья переживают и желают ему скорейшего выздоровления, – приводит слова Матыцина «РИА Новости».

Напомним, ранее Костомаров опубликовал в социальных сетях первые фотографии после госпитализации. На них спортсмен одет в толстовку с надписью «без комментариев».

46-летний Костомаров попал в больницу в начале января. У него обнаружили тяжелую форму пневмонии, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. По некоторым данным СМИ, врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы обеих ног и кисть руки.

Отметим, что, по последней информации, в состоянии Костомарова наблюдается положительная динамика.