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«Я с ним, как и Россия!» Навка отреагировала на первую публикацию Костомарова после госпитализации

Ранее Костомаров впервые вышел на связь с подписчиками в соцсетях.
09 мая 2023 12:53
автор: Александр Кожевников

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, выступавшая в танцевальном дуэте с Романом Костомаровым, высказалась о первой публикации фигуриста в социальных сетях после госпитализации.

«Счастлива и рада! Я вместе с ним, как и вся Россия! Надеюсь, с ним не только наша страна, но и весь мир. Периодически общаюсь с Романом – с ним все нормально», – приводит слова Навки «Чемпионат».

Напомним, ранее Костомаров опубликовал в социальных сетях первые фотографии после госпитализации. На них спортсмен одет в толстовку с надписью «без комментариев».

46-летний Костомаров попал в больницу в начале января. У него обнаружили тяжелую форму пневмонии, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. По некоторым данным СМИ, врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы обеих ног и кисть руки.

источник: Чемпионат.com
«Я с ним, как и Россия!» Навка отреагировала на первую публикацию Костомарова после госпитализации
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