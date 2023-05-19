Стали известны даты проведения турниров по фигурному катанию в сезоне-2023/24

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил даты проведения ряда турниров в сезоне-2023/24, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФФККР.

Проведение турнира шоу-программ «Русский вызов» запланировано с 19 по 22 января в Санкт-Петербурге, чемпионат России среди юниоров состоится 5-9 февраля в Саранске, чемпионат среди спортсменов старшего возраста с 1 по 5 апреля в Казани. А турнир в рамках Спартакиады запланирован с 13 по 18 февраля в Челябинске.

Место проведения чемпионата России по прыжкам пока остается открытым. Предварительно – это Нижний Новгород, однако если местный дворец спорта не будет отвечать требованиям для телетрансляции, соревнования будут перенесены в Санкт-Петербург, в период с 1 по 4 декабря 2023 года.