Медведева рассказала, почему оставила учебу в МГУ

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева рассказала, почему вынуждена была оставить учебу в Московском госуниверситете.

«На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к моему интервью. И решили не предоставлять мне материалы для учебы. Хотя я просила несколько месяцев и за все было уплачено», - написала Медведева в социальных сетях, отвечая на вопрос.

Ранее фигуристка была студенткой Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере, являющейся факультетом МГУ.