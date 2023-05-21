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Медведева рассказала, почему оставила учебу в МГУ

Действия пресс-центра университета заставили студентку отказаться от продолжения учебы.
21 мая 2023 14:09
автор: Александр Евграфов

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева рассказала, почему вынуждена была оставить учебу в Московском госуниверситете.

«На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к моему интервью. И решили не предоставлять мне материалы для учебы. Хотя я просила несколько месяцев и за все было уплачено», - написала Медведева в социальных сетях, отвечая на вопрос.

Ранее фигуристка была студенткой Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере, являющейся факультетом МГУ.

источник: «Советский спорт»
Медведева рассказала, почему оставила учебу в МГУ
Действия пресс-центра университета заставили студентку отказаться от продолжения учебы.
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