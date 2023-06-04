Отец фигуристки Морозов опроверг информацию о смене спортивного гражданства своей дочери

Тренер Николай Морозов, отец фигуристки Аннабель Морозов опроверг информацию о том, что ей и Игорю Еременко отказали в смене спортивного гражданства. Специалист также опроверг сам факт подачи такого заявления.

Мы не запрашивали у ФФККР разрешения на переход Аннабель и Игоря Еременко в другую сборную. Сейчас ребята готовятся к контрольным прокатам, которые пройдут в сентябре в Москве, и своих планов менять не собираются», - приводит ТАСС слова Морозова.

Ранее американский журналист Дейв Лиз в блоге The Skating Lesson сообщил, что Федерация фигурного катания России отказала паре Морозов и Еременко в смене спортивного гражданства. Журналист также сообщал, что пара Глеб Смолкин и Диана Дэвис сменили гражданство, и будут представлять Грузию. Позже Борис Смолкин, отец Глеба Смолкина, опроверг данное утверждение.

Морозов выступает в танцах на льду. В прошедшем сезоне она выиграла два этапа Гран-при России с Девидом Нарижным, но перед чемпионатом страны их дуэт распался. Сейчас Аннабель тренируется с Игорем Еременко в США.