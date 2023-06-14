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Камила Валиева сдала ЕГЭ по математике на пятерку

Спортсменка поделилась новостью с подписчиками.
14 июня 2023 16:31
автор: Александр Кожевников

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что сдала ЕГЭ по математике на пятерку.

«Математика сдана!», - написала спортсменка у себя в Telegram-канале.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил, что срок рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой продлен и первые заседания состоятся не раньше августа.

Валиева помогла команде России победить в командном турнире на Олимпиаде-2022 года, однако после стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. CAS допустил спортсменку до личного турнира Игр, где она стала четвертой.

источник: «Советский спорт»
Камила Валиева сдала ЕГЭ по математике на пятерку
Спортсменка поделилась новостью с подписчиками.
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