Камила Валиева сдала ЕГЭ по математике на пятерку

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что сдала ЕГЭ по математике на пятерку.

«Математика сдана!», - написала спортсменка у себя в Telegram-канале.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил, что срок рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой продлен и первые заседания состоятся не раньше августа.

Валиева помогла команде России победить в командном турнире на Олимпиаде-2022 года, однако после стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. CAS допустил спортсменку до личного турнира Игр, где она стала четвертой.