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Израильский врач оценил тренировки Романа Костомарова

Роман занимается с протезами.
28 июня 2023 16:44
автор: Александр Кожевников

Бывший председатель Израильской медицинской ассоциации и экс-президент Всемирной медицинской ассоциации, профессор и врач Леонид Эйдельман высказался о восстановлении российского фигуриста Романа Костомарова.

«Умеренные, дозированные и постепенные тренировки позволяют организму быстрее восстановиться. У него много силы воли, спорт — это его жизнь, поэтому не мудрено, что он хочет вернуться к физической активности», - приводит слова Эйдельмана «РИА Новости Спорт».

Напомним, в начале года Костомаров был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он оказался в реанимации из-за осложнений на фоне пневмонии. Из-за прогрессирующего некроза 46-летнему фигуристу ампутировали кисти и стопы.

26 июня спортсмен опубликовал видеоролик, на котором тренируется на велотренажере с помощью протезов.

источник: «РИА Новости»
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