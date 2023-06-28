Израильский врач оценил тренировки Романа Костомарова

Бывший председатель Израильской медицинской ассоциации и экс-президент Всемирной медицинской ассоциации, профессор и врач Леонид Эйдельман высказался о восстановлении российского фигуриста Романа Костомарова.

«Умеренные, дозированные и постепенные тренировки позволяют организму быстрее восстановиться. У него много силы воли, спорт — это его жизнь, поэтому не мудрено, что он хочет вернуться к физической активности», - приводит слова Эйдельмана «РИА Новости Спорт».

Напомним, в начале года Костомаров был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он оказался в реанимации из-за осложнений на фоне пневмонии. Из-за прогрессирующего некроза 46-летнему фигуристу ампутировали кисти и стопы.

26 июня спортсмен опубликовал видеоролик, на котором тренируется на велотренажере с помощью протезов.