Евгения Медведева обратилась к Костомарову после его видео с тренировкой на протезах 

Двухкратный серебряный призер Олимпийский игр и чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о новом видеоролике российского фигуриста Романа Костомарова, на котором атлет проводит восстанавливающие тренировки после операции по протезированию.

Отметим, что ранее олимпийский чемпион 2006 года опубликовал в своих соцсетях кадры, на которых он выполняет физические упражнения на протезах в лечебной палате, а также на лестничной площадке больницы.

«Ромка! Как радостно видеть тебя с улыбкой, только вперед», — прокомментировала 23-летняя фигуристка опубликованную запись.

Напомним, что в январе текущего года Костомаров был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи поставили спортсмену диагноз – пневмония. В процессе осложнений и некроза тканей медики были вынуждены ампутировать атлету чaсти кистей и стоп.