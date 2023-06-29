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Евгения Медведева обратилась к Костомарову после его видео с тренировкой на протезах 

В четверг, 29 июня 46-летний спортсмен продемонстрировал, как он выполняет мах ногами и поднимается по лестнице после протезирования. 
29 июня 2023 18:43
автор: Глеб Шевяков

Двухкратный серебряный призер Олимпийский игр и чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о новом видеоролике российского фигуриста Романа Костомарова, на котором атлет проводит восстанавливающие тренировки после операции по протезированию.

Отметим, что ранее олимпийский чемпион 2006 года опубликовал в своих соцсетях кадры, на которых он выполняет физические упражнения на протезах в лечебной палате, а также на лестничной площадке больницы.

«Ромка! Как радостно видеть тебя с улыбкой, только вперед», — прокомментировала 23-летняя фигуристка опубликованную запись.

Напомним, что в январе текущего года Костомаров был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи поставили спортсмену диагноз – пневмония. В процессе осложнений и некроза тканей медики были вынуждены ампутировать атлету чaсти кистей и стоп.

источник: «Советский спорт»
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