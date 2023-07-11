Сотникова объяснила свои слова о проваленном допинг-тесте после ОИ-2014

Российская фигуристка Аделина Сотникова, сообщившая о проваленном допинг-тесте после ОИ-2014, впервые прокомментировала свои слова.

В частности, она заявила, что СМИ неправильно интерпретировали ее высказывания. Спортсменка подчеркнула, что журналисты решили сделать скандал на ровном месте.

«Зачем вы это перевернули и сами раздуваете? Ни тогда, ни сейчас у международной системы допинг-контроля не было ко мне вопросов. Так что сенсация не состоялась, извините.

И напоследок: Никто не отнимет у меня главное! Сочи-2014, минуты на пьедестале, гимн России, глаза болельщиков и невероятное чувство – чувство, что я достойно выступила за свою страну!» – написала фигуристка в соцсети.

Ранее сообщалось, что Спортивный и олимпийский комитет Республики Корея (KSOC) обратится в МОК с просьбой расследовать заявление Сотниковой о положительной допинг-пробе в 2014 году.