Роман Костомаров впервые вышел на лёд после ампутации стоп

Российский фигурист Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни, ампутаций стоп и протезирования появился на льду. Об этом сообщает «РИА Новости».

46-летний спортсмен появился на ледовой арене во время гала-шоу Ильи Авербуха под названием «Письма любви». Мероприятия проходит в Сочи.

Олимпийский чемпион принял участие в номере со своей женой Оксаной Доминой: он вышел к супруге в конце представления в обуви. Пара обнялась и вместе покинула площадку. Публика восторженно отреагировала овациями на данный номер.

В начале 2023 года Костомаров был госпитализирован с диагнозом пневмония. В результате осложнений и последующего некроза тканей врачи были вынуждены ампутировать ему части кистей и стоп, чтобы сохранить бывшему спортсмену жизнь. Затем фигурист перенёс ряд операций по протезированию и был выписан из больницы 6 июля.