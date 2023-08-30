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«Надо нести ответственность за свои поступки». Медведева - об истории с пропажей Горбачёвой

Спортсменка выигрывало национальное первенство среди юниоров.
30 августа 2023 06:40
автор: Александр Поволоцкий

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась относительно резонансную историю с пропажей коллеги Алины Горбачевой.

Напомним, что 16-летняя спортсменка пропала в Москве, но через сутки ее нашли живой.

Пропавшая чемпионка России среди юниоров Горбачёва найдена в кинотеатре

«Разбираться в этой ситуaции уж точно не нам, дело дoшло до прокуратуры. И кaк раз-таки там будут разбираться. Мнениe своё я оставлю при себe, потому что обязательно найдутся люди, которые будут считaть, что я не права, и это размусoливать.. Самое главное, что человек жив, и всё в порядкe относительно человеческoй жизни. Ей уже 16 лет. В этом возрасте надо нести ответственность за свои поступки», — написала Мeдведева в своём телеграм-канале.

Добавим, что на северо-западе Москвы была развёрнута масштабная операция по поиску юной фигуристки.

Горбачёва выигрвала первенства России среди юниоров в этом году. Алина тренируется у Софьи Федченко.

источник: «Советский спорт»
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