Органы опеки проверят семью Горбачёвой

Органы опеки проверят семью чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачёвой после того, как она числилась пропавшей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Юная фигуристка Алина Горбачёва пропала в Москве. Подростковый бунт или что-то серьёзное?

16-летняя спортсменка пропала в Москве вечером в понедельник и спустя сутки была найдена в одном из кинотеатров.

Не исключается, что такое поведение связано с конфликтом между матерью фигуристки и её тренером, в частности бабушка Горбачёвой утверждает, что семья хотела забрать девушку из фигурного катания, потому что они начали «терять ребёнка».

Горбачёва выиграла первенство России среди юниоров в 2023 году. Алина тренируется у Софьи Федченко.