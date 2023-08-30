Горбачёва сбежала из дома из-за регулярных сравнений с Трусовой

В прессе появилась информация о причине побега чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачёвой.

По данным телеграм-канала Mash, спортсменка выражала протест увеличению времени тренировок до шести раз в неделю по 1,5 часа на льду без учёта тренажёрного зала, ОФП, хореографии и танцев, к тому же фигуристка испугалось возросшей ответственности из-за завоёванного в прошлом году чемпионского титула и регулярных сравнений с призёром Олимпийских игр Александрой Трусовой. Ситуацию усугубила травма.

Тренер Горбачёвой отказалась комментировать конфликт со сбежавшей фигуристкой

Горбачёва пропала в понедельник, 28 августа. Она ушла с катка и после этого не выходила на связь. Её поиски продолжались до вечера вторника. К ним привлекали даже водолазов, которые обследовали дно Москвы-реки в районе, где спортсменку видели в последний раз.

В итоге фигуристку нашли в кинотеатре одного из торговых центров. Она попросила прощения за то, что «заставила всех нервничать».