Тренер Горбачёвой отказалась комментировать конфликт со сбежавшей фигуристкой

Тренер пропавшей ранее фигуристки Алина Горбачёвой, Софья Федченко, отказалась комментировать слухи о конфликте со своей подопечной в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Горбачёва пропала в понедельник, 28 августа. Она ушла с катка и после этого не выходила на связь. Её поиски продолжались до вечера вторника. К ним привлекали даже водолазов, которые обследовали дно Москвы-реки в районе, где спортсменку видели в последний раз.

В итоге фигуристку нашли в кинотеатре одного из торговых центров. Она попросила прощения за то, что «заставила всех нервничать».

Юная фигуристка Алина Горбачёва пропала в Москве. Подростковый бунт или что-то серьёзное?