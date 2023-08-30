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Тренер Горбачёвой отказалась комментировать конфликт со сбежавшей фигуристкой

16-летнюю спортсменку вчера нашли в одном из московских кинотеатров.
Тренер Горбачёвой отказалась комментировать конфликт со сбежавшей фигуристкой
30 августа 2023 15:34
автор: Никита Плохих
автор фото: соцсети Алины Горбачёвой

Тренер пропавшей ранее фигуристки Алина Горбачёвой, Софья Федченко, отказалась комментировать слухи о конфликте со своей подопечной в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Горбачёва пропала в понедельник, 28 августа. Она ушла с катка и после этого не выходила на связь. Её поиски продолжались до вечера вторника. К ним привлекали даже водолазов, которые обследовали дно Москвы-реки в районе, где спортсменку видели в последний раз.

В итоге фигуристку нашли в кинотеатре одного из торговых центров. Она попросила прощения за то, что «заставила всех нервничать».

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источник: «Советский спорт»
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