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Александра Трусова откажется от соревнований в сезоне-2023/2024 

Спортсменка не выступала на льду с прошлого года. 
30 августа 2023 18:18
автор: Глеб Шевяков

Российская фигуристка Александра Трусова не намерена участвовать в соревнованиях в сезоне-2023/24. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, такое решение 19-летней спортсменки связано с отсутствием возможности выступать на международных турнирах, со спорными оценками арбитров на российских стартах, состоянием здоровья и нехваткой времени из-за выступлений на шоу и неспортивной деятельностью, которые приносят Александре основной доход.

В последний раз на профессиональном уровне Трусова выступала на этапе Гран-при в Самаре в ноябре прошлого года. Спустя месяц она отказалась от участия в чемпионате России по фигурном катанию.

источник: «Спорт-Экспресс»
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