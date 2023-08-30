Тарасова - о Трусовой: они ничего не делает для возвращения

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, раскритиковала Александру Трусову, после того, как стало известно, что призер Олимпийских игр намерена пропустить наступающий сезон.

«Она ничего не делает для того, чтобы выйти на соревнования. Очень и очень жаль, что она не имеет никакой ответственности. Она же получает зарплату и говорит, что закончит. Называется это так: что хочу, то и ворочу», - сказала Тарасова в интервью «Матч ТВ».

В последний раз на профессиональном уровне Трусова выступала на этапе Гран-при в Самаре в ноябре прошлого года. Спустя месяц она отказалась от участия в чемпионате России по фигурном катанию.