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Тарасова - о Трусовой: они ничего не делает для возвращения

Пошли слухи, что Александра намерена пропустить и будущий сезона.
Тарасова - о Трусовой: они ничего не делает для возвращения
30 августа 2023 19:05
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, раскритиковала Александру Трусову, после того, как стало известно, что призер Олимпийских игр намерена пропустить наступающий сезон.

«Она ничего не делает для того, чтобы выйти на соревнования. Очень и очень жаль, что она не имеет никакой ответственности. Она же получает зарплату и говорит, что закончит. Называется это так: что хочу, то и ворочу», - сказала Тарасова в интервью «Матч ТВ».

В последний раз на профессиональном уровне Трусова выступала на этапе Гран-при в Самаре в ноябре прошлого года. Спустя месяц она отказалась от участия в чемпионате России по фигурном катанию.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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