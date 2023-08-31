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Горбачёва – о своем исчезновении: мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально»

Юную фигуристку искали два дня.
Горбачёва – о своем исчезновении: мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально»
31 августа 2023 09:40
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Соцсети Алины Горбачевой

Российская фигуристка Алина Горбачёва попросила прощения за свой поступок. 16-летняя спортсменка инициировала собственное исчезновение. Ее искали два дня и обнаружили в одном из московских кинотеатров.

«Мне очень непросто сейчас записывать это видео и трудно говорить об этой ситуации, но я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым службам, волонтерам, водолазам, моим коллегам фигуристам, болельщикам. Конечно, большое спасибо моим родным и близким людям.

Извините, что заставила вас переживать, только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло, что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Ведь пока я переживала и пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски. Большое спасибо за вашу любовь», – заявила Горбачёва в соцсети.

Ранее сообщалось, что юную спортсменку, найденную в кинотеатре, передали родителям. По словам следователей, она так и не смогла объяснить, что вынудило её скрываться от родных.

источник: «Советский спорт»
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