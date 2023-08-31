Горбачёва опровергла, что подвергается унижению со стороны тренера

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачёва, которую пришлось искать усилиями Следственного комитета, опровергла предположение, что она подвергалась унижению тренера.

«Во-первых, меня никогда не били и не унижали мои тренеры. Во-вторых, моя мама никогда не приезжала на сборы и даже за последние три года никогда не приходила на тренировки. Даже если она очень хотела попросить о чем-то моих тренеров, чисто физически она не смогла бы этого сделать», - сказала Горбачёва в видео-обращении, опубликованном в телеграм-канале.

Горбачёва является действующей чемпионкой страны среди юниоров, 16-летняя спортсменка тренируется у Софьи Федченко.

Тренер Горбачёвой отказалась комментировать конфликт со сбежавшей фигуристкой