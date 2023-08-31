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Горбачёва опровергла, что подвергается унижению со стороны тренера

Прямая речь.
31 августа 2023 18:04
автор: Максим Скороходов

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачёва, которую пришлось искать усилиями Следственного комитета, опровергла предположение, что она подвергалась унижению тренера.

«Во-первых, меня никогда не били и не унижали мои тренеры. Во-вторых, моя мама никогда не приезжала на сборы и даже за последние три года никогда не приходила на тренировки. Даже если она очень хотела попросить о чем-то моих тренеров, чисто физически она не смогла бы этого сделать», - сказала Горбачёва в видео-обращении, опубликованном в телеграм-канале.

Горбачёва является действующей чемпионкой страны среди юниоров, 16-летняя спортсменка тренируется у Софьи Федченко.

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