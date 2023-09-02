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Щербакова рассказала о дружбе с Диной и Ариной Авериными

Также она призналась, что любит смотреть соревнованиях по художественной гимнастике.
02 сентября 2023 14:08
автор: Степан Шереметьев

Российская фигуристка Анна Щербакова призналась, что любит смотреть соревнованиях по художественной гимнастике, а также рассказала о дружеских отношениях с отечественными «художницами».

«Здесь очень много общего с фигурным катанием, и с девочками многими дружим, знакомы, так как вместе проводим сборы в Новогорске. С Диной и Ариной Авериными, Дашей Трубниковой, Ритой Мамун, Аней Поповой, знакомы с Лалой Крамаренко», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Щербакова является олимпийской чемпионкой, победительницей мирового первенства, трехкратной чемпионкой России в женском одиночном катании.

источник: ТАСС
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