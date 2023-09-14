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Дробязко заявила, что не будет сохранять литовский паспорт ценой предательства России

Спортсменку хотят лишить гражданства.
14 сентября 2023 22:39
автор: Александр Кожевников

Литовская фигуристка Маргарита Дробязко назвала предательством требование отказаться от России ради сохранения литовского гражданства.

«Сейчас вражеским государством объявлена страна, где я родилась и выросла, где получила образование и встала на коньки, где совместно с Повиласом под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти Олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы, чтобы прославить там доверившую мне свою спортивную честь Литву.

Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», – написала спортсменка в своих соцсетях.

В августе 2022 года президент Науседа принял решение лишить Дробязко государственных наград.

51-летняя фигуристка получила гражданство Литвы в 1993 году. В 2000-м за заслуги перед Литвой Дробязко вместе с партнером Повиласом Ванагасом были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.

источник: «Советский спорт»
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