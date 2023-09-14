Дробязко заявила, что не будет сохранять литовский паспорт ценой предательства России

Литовская фигуристка Маргарита Дробязко назвала предательством требование отказаться от России ради сохранения литовского гражданства.

«Сейчас вражеским государством объявлена страна, где я родилась и выросла, где получила образование и встала на коньки, где совместно с Повиласом под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти Олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы, чтобы прославить там доверившую мне свою спортивную честь Литву.

Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», – написала спортсменка в своих соцсетях.

В августе 2022 года президент Науседа принял решение лишить Дробязко государственных наград.

51-летняя фигуристка получила гражданство Литвы в 1993 году. В 2000-м за заслуги перед Литвой Дробязко вместе с партнером Повиласом Ванагасом были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.