Камила Валиева в конце сентября по видеосвязи выступит на заседании CAS по делу о допинге 

Российская фигуристка Камила Валиева по видеосвязи примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS), которое пройдёт в период с 26-го по 28 сентября. В случае задержки оно продлится до 29-го числа. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Как утверждает источник, также был представлен список утверждённых судей по делу о нарушении антидопинговых правил со стороны 17-летней спортсменки. Она лично утвердила французского адвоката Матье Мезоннева на роль одного из судей. Кроме него в процессе в качестве судьи выступит представитель США Джеффри Мишкин, а место председателя займёт британец Джеймс Дрейк.

Когда будет вынесен итоговый вердикт по этому делу остаётся неизвестным.

Валиева в декабре 2021 года на чемпионате России сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира на Олимпийских играх 2022 года, когда Валиева помогла российской команде завоевать золото. По этой причине CAS начал расследование по данному вопросу.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) требует дисквалифицировать российскую спортсменку на четыре года.