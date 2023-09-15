Валиева настаивает на своей невиновности и просит не аннулировать результаты

Сегодня, 15 сентября, пресс-служба CAS сообщила о том, что российская фигуристка Камила Валиева настаивает на своей невиновности и считает употребление допинга непреднамеренным.

В связи с этим, она требует у Спортивного арбитражного суда вернуть золото, которое было завоевано на чемпионате России 2021 года.

Обвинители со стороны ISU требуют для фигуристки четыре года дисквалификации или двухлетнее отстранение, начиная с 25 декабря 2021-го с аннулированием всех результатов с этой даты. WADA также настаивает на четырехлетней дисквалификации.

Ранее стало известно о том, что Камила Валиева по видеосвязи примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS), которое пройдёт в период с 26-го по 28 сентября. В случае задержки оно продлится до 29-го числа.

Напомним, в декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на чемпионате России. Результаты тестирования стали известны после командного турнира на Олимпийских играх 2022 года, когда Валиева помогла российской команде завоевать золото. По этой причине CAS начал расследование по данному вопросу.