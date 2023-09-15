Журова оценила состав судей на дело Валиевой

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила состав судей на слушаниях CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что судьями в деле выступят юрист Джеффри Мишкин из США и профессор Матье Мезоннев (Франция).

«Хватит ли сил и смелости судьям, чтобы не прогнуться под давлением западных политиков. Политики сделают все, чтобы прогнуть этих судей. Но у нас нет другого варианта, кроме как внимательно следить за процессом», — приводит слова политика Sport24.