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Журова оценила состав судей на дело Валиевой

В скором времени пройдет слушание.
15 сентября 2023 13:44
автор: Степан Шереметьев

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила состав судей на слушаниях CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что судьями в деле выступят юрист Джеффри Мишкин из США и профессор Матье Мезоннев (Франция).

«Хватит ли сил и смелости судьям, чтобы не прогнуться под давлением западных политиков. Политики сделают все, чтобы прогнуть этих судей. Но у нас нет другого варианта, кроме как внимательно следить за процессом», — приводит слова политика Sport24.

источник: Sport24.ru
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