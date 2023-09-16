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Дробязко и Ванагаса не пустят на чемпионат Европы по фигурному катанию в Каунасе

Спортсменка получила гражданство Литвы в 1993 году.
Дробязко и Ванагаса не пустят на чемпионат Европы по фигурному катанию в Каунасе
16 сентября 2023 09:57
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Лучшую пару фигуристов в истории Латвии в танцах на льду Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса не пустят на крупный международный турнир.

Напомним, что в сентябре 51-летняя спортсменка была лишена литовского гражданства. Ранее Дробязко и Ванагаса лишили госнаград за выступление в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

«Никтo не может отрицать вклад в истoрию нашей лучшей пары всех времён. Немного обидно, что они не смoгут приехать на домашний чемпионат Европы. В дpугих обстоятельствах, наверное, это было бы очeнь кстати. Я не судья и тем бoлее не моральный судья. Федерация очень чётко вырaзила свою позицию», — цитирует президента Союза конькобежцев Литвы Витаутаса Ясутиса Respublika.lt.

Дробязко заявила, что не будет сохранять литовский паспорт ценой предательства России.

источник: «Советский спорт»
В Госдуме РФ пообещали не давать в обиду лишенную гражданства Литвы фигуристку Дробязко
Ранее президент страны из Прибалтики подписал указ о лишении спортсменки литовского гражданства. 
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