CAS не стал называть фамилию адвоката, который будет защищать Валиеву

Спортивный арбитражный суд отказался называть имя адвоката, который будет представлять интересы российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях.

Разбирательство по допинговому делу спортсменки пройдет с 26 по 28 сентября. Валиева будет присутствовать на слушаниях в формате видеосвязи.

«Спортивный арбитражный суд не может предоставить такого рода информацию», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы CAS.

Отметим, что Валиевая подозревается в употреблении запрещенного препарата — триметазидина.

Интересы РУСАДА в CAS по этому делу представит британский юрист Грэм Артур.