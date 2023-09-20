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CAS не стал называть фамилию адвоката, который будет защищать Валиеву

Спортсменке грозит четырехлетняя дисквалификация.
20 сентября 2023 10:45
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный арбитражный суд отказался называть имя адвоката, который будет представлять интересы российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях.

Разбирательство по допинговому делу спортсменки пройдет с 26 по 28 сентября. Валиева будет присутствовать на слушаниях в формате видеосвязи.

«Спортивный арбитражный суд не может предоставить такого рода информацию», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы CAS.

Отметим, что Валиевая подозревается в употреблении запрещенного препарата — триметазидина.

Интересы РУСАДА в CAS по этому делу представит британский юрист Грэм Артур.

источник: ТАСС
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