Стало известно кто будет защищать интересы WADA на слушаниях по делу Валиевой

Интересы WADA на слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в CAS будут защищать представители швейцарской юридической фирмы Kellerhals Carrard.

Напомним, что Отметим, что Валиевая подозревается в употреблении запрещенного препарата — триметазидина. Валиева будет присутствовать на слушаниях в формате видеосвязи

«WADA будет представлять команда юристов из Kellerhals Carrard во главе с Николасом Збинденом, а также главный юрисконсульт WADA Росс Венцель», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы WADA.

Добавим, что решение по делу Валиевой будут принимать арбитры из США, Франции. Председатель назначен британец Джеймс Дрейк.

Ранее в Спортивном арбитражном суде заявили, что не могут предоставить информацию о тех, кто будет защищать российскую фигуристку.

CAS не стал называть фамилию адвоката, который будет защищать Валиеву