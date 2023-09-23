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Костомаров заработал более миллиона рублей за участие в телешоу

Условием было честно отвечать на вопросы.
Костомаров заработал более миллиона рублей за участие в телешоу
23 сентября 2023 17:06
автор: Максим Скороходов
автор фото: НТВ

Стал известен приз олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова за участие в шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

Интервью разбили на два выпуска, которые показали на телеканале НТВ, в результате за честные ответы Костомаров заработал 1,2 млн рублей.

Напомним, в январе олимпийский чемпион оказался в реанимации. Врачи диагностировали Роману пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей Костомарову провели несколько операций, и в итоге ампутировали стопы и кисти рук.

В интервью Кудрявцевой, которая попросила спортсмена потратить выигранные деньги на лечение, Костомаров назвал стоимость одного протеза.

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