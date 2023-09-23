Костомаров заработал более миллиона рублей за участие в телешоу

Стал известен приз олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова за участие в шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

Интервью разбили на два выпуска, которые показали на телеканале НТВ, в результате за честные ответы Костомаров заработал 1,2 млн рублей.

Напомним, в январе олимпийский чемпион оказался в реанимации. Врачи диагностировали Роману пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей Костомарову провели несколько операций, и в итоге ампутировали стопы и кисти рук.

В интервью Кудрявцевой, которая попросила спортсмена потратить выигранные деньги на лечение, Костомаров назвал стоимость одного протеза.