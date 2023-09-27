Спортивный юрист поделился прогнозами по делу Камилы Валиевой

Спортивный юрист Сергей Алексеев прокомментировал начало слушаний в Спортивном арбитражном суде по делу Камилы Валиевой. Также он ответил на вопрос какой итог стоит ждать от процесса.

«Во-первых, исходим из того, что Камила Валиева в момент обнаружения в организме запрещённой субстанции была 15-летним ребёнком, поэтому на неё распространяется статус защищённого атлета. Это предполагает более мягкие стандарты доказывания вины спортсмена и более мягкие санкции. В данном деле вины в форме умысла или халатности не усматривается, так как препарат в мизерной концентрации попал в организм помимо воли спортсменки. Вопрос о том, действительно ли применялся препарат — также спорный.

Следующий момент, и до, и после положительной пробы все остальные пробы спортсменки были чистыми, включая те, которые были сделаны на Олимпиаде в Пекине. Следовательно, данный препарат никак не мог повлиять на результаты командного первенства, поэтому отмена результатов и лишение России медалей тоже была бы несправедливой, необъективной и предвзятой. Тем более этот препарат выводится за три дня, а в данном случае была мизерная концентрация.

Мы считаем, что в результате заседания CAS Валиева должны быть полностью оправдана. Хотелось бы, чтобы все закончилось. Безусловно для Валиевой это серьёзный стресс. Девочка уже давно на грани, хотелось бы, чтобы она могла спокойно выдохнуть», - заявил Сергей Алексеев в интервью «Советскому спорту».

Напомним, олимпийская чемпионка-2022 подозревается в употреблении запрещенного препарата — триметазидина. Валиева будет присутствовать на слушаниях в формате видеосвязи. Закрытые слушания с участием представителей всех сторон состоятся с 26 по 29 сентября 2023 года.

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